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В WhatsApp на Android появится новый дизайн

В WhatsApp на Android появится новый дизайн
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Пользователи бета-версии WhatsApp на Android поделились первыми изображениями нового дизайна приложения. Судя по всему, разработчики прислушались к просьбам пользователей и совсем скоро обновят привычный вид программы.

Новый дизайн WhatsApp на Android

Новый дизайн WhatsApp на Android

Фото: WABetaInfo

Как видно на изображении, бета-версия WhatsApp под номером 2.23.8.4 больше походит на приложение с iOS. Навигация в приложении смещена вниз — теперь переключаться между вкладками станет гораздо удобнее. Кроме того, тестеры сообщают о более стабильной работе программы в новой версии.

Пока неясно, когда новый дизайн WhatsApp доберётся до всех пользователей Android. Обычно это происходит в течение нескольких недель после тестирования, так что ждать осталось недолго. Недавно в приложении появилось возможность прослушивания голосовых сообщений за пределами чата и всей программы.

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