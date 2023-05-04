В WhatsApp на Android появится новый дизайн

Пользователи бета-версии WhatsApp на Android поделились первыми изображениями нового дизайна приложения. Судя по всему, разработчики прислушались к просьбам пользователей и совсем скоро обновят привычный вид программы.
Новый дизайн WhatsApp на Android
Фото: WABetaInfo
Как видно на изображении, бета-версия WhatsApp под номером 2.23.8.4 больше походит на приложение с iOS. Навигация в приложении смещена вниз — теперь переключаться между вкладками станет гораздо удобнее. Кроме того, тестеры сообщают о более стабильной работе программы в новой версии.
Пока неясно, когда новый дизайн WhatsApp доберётся до всех пользователей Android. Обычно это происходит в течение нескольких недель после тестирования, так что ждать осталось недолго. Недавно в приложении появилось возможность прослушивания голосовых сообщений за пределами чата и всей программы.
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