В Minecraft исправили баг 11-летней давности — его очень любили игроки

Издание PCGamesN обратило внимание на баг, который Mojang исправила в Minecraft через 11 лет после его обнаружения. Сейчас баг MC-1133 устранён, однако он настолько долго был в игре, что игроки к нему привыкли, а теперь грустят из-за исправления.

Баг состоял в отсутствии звуков шагов, если главный герой Minecraft Стив находился на краю блока. Игра не считывала под ногами героя поверхность и убирала звук, хотя Стив стоял на блоке, просто на его краю. Выпустив апдейт, Mojang заявила, что ходьба по блоку теперь всегда будет вызывать звук шагов.

Вместе с этим авторы песочницы внесли изменения в кузнечный стол, музыкальный автомат и многое другое. Игра постепенно продолжает улучшаться.

Minecraft доступна на всех платформах.