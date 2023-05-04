Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Minecraft исправили баг 11-летней давности — его очень любили игроки

В Minecraft исправили баг 11-летней давности — его очень любили игроки
Комментарии

Издание PCGamesN обратило внимание на баг, который Mojang исправила в Minecraft через 11 лет после его обнаружения. Сейчас баг MC-1133 устранён, однако он настолько долго был в игре, что игроки к нему привыкли, а теперь грустят из-за исправления.

Баг состоял в отсутствии звуков шагов, если главный герой Minecraft Стив находился на краю блока. Игра не считывала под ногами героя поверхность и убирала звук, хотя Стив стоял на блоке, просто на его краю. Выпустив апдейт, Mojang заявила, что ходьба по блоку теперь всегда будет вызывать звук шагов.

Вместе с этим авторы песочницы внесли изменения в кузнечный стол, музыкальный автомат и многое другое. Игра постепенно продолжает улучшаться.

Minecraft доступна на всех платформах.

Материалы по теме
На демонстрацию у памятника Владимиру Жириновскому в Minecraft «пришли» 12 тыс. игроков
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023