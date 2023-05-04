В Minecraft исправили баг 11-летней давности — его очень любили игроки
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Издание PCGamesN обратило внимание на баг, который Mojang исправила в Minecraft через 11 лет после его обнаружения. Сейчас баг MC-1133 устранён, однако он настолько долго был в игре, что игроки к нему привыкли, а теперь грустят из-за исправления.
Баг состоял в отсутствии звуков шагов, если главный герой Minecraft Стив находился на краю блока. Игра не считывала под ногами героя поверхность и убирала звук, хотя Стив стоял на блоке, просто на его краю. Выпустив апдейт, Mojang заявила, что ходьба по блоку теперь всегда будет вызывать звук шагов.
Вместе с этим авторы песочницы внесли изменения в кузнечный стол, музыкальный автомат и многое другое. Игра постепенно продолжает улучшаться.
Minecraft доступна на всех платформах.
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