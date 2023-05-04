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Disney выпустила атмосферный ролик в честь Дня «Звёздных войн»

Disney выпустила атмосферный ролик в честь Дня «Звёздных войн»
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В честь Дня «Звёздных войн» Disney представила ностальгический ролик, в котором показала множество примечательных для вселенной моментов. В минутном видео авторы напомнили о большом наследии франшизы: от оригинальной трилогии до новых фильмов, сериалов и мультипликационных проектов.

Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney

День «Звёздных войн» отмечается фанатами вселенной 4 мая. Дата выбрана неслучайно — в фильмах часто звучит фраза May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила»), которую обыгрывают как May the fourth be with you.

Обычно к 4 мая стартуют распродажи игр, мерчандайза и дисков с оригинальными картинами по «Звёздным войнам». Этот неофициальный праздник остаётся для многих напоминанием о вкладе Star Wars в поп-культуру.

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