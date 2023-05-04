Исследование: 70% россиян не доверяют пароли от аккаунтов своим близким

В честь Всемирного дня пароля образовательная компания «Нетология» провела опрос, в котором поучаствовали 1202 человека из 75 регионов России. Исследователи задавали вопросы касательно паролей и их безопасности в интернете.
Так, 58% респондентов заявили, что самые надёжные пароли должны быть к банковским приложениям. При этом 61% опрошенных считают, что самый надёжный пароль состоит из случайных слов, цифр и символов, которые сочетают в себе как заглавные, так и строчные буквы.
Около 70% человек заявили, что не доверяют свой пароль никому из близких. 27% поделились паролем с одним-двумя близкими людьми, 11% и вовсе готовы делиться своим паролем в соцсетях и мессенджерах.
Наконец, около 30% опрошенных хранят пароли в уме. 12% записывают их в смартфоны, а 9% используют специальные сервисы для хранения паролей. При этом 6% отметили, что постоянно забывают свои пароли, поэтому их часто приходится восстанавливать.
- 4 мая 2023
-
17:14
-
16:44
-
16:23
-
15:59
-
15:35
-
15:10
-
15:09
-
14:21
-
14:18
-
13:53
-
13:45
-
13:08
-
13:08
-
12:43
-
12:29
-
11:53
-
11:18
-
10:50
-
10:17
-
09:45
-
09:02
-
08:39
-
00:00
- 3 мая 2023
-
23:38
-
22:53
-
22:01
-
20:55
-
20:13
-
19:40
-
19:01
-
18:54
-
18:33
-
18:26
-
18:14
-
17:45