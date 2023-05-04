Исследование: 70% россиян не доверяют пароли от аккаунтов своим близким

В честь Всемирного дня пароля образовательная компания «Нетология» провела опрос, в котором поучаствовали 1202 человека из 75 регионов России. Исследователи задавали вопросы касательно паролей и их безопасности в интернете.

Так, 58% респондентов заявили, что самые надёжные пароли должны быть к банковским приложениям. При этом 61% опрошенных считают, что самый надёжный пароль состоит из случайных слов, цифр и символов, которые сочетают в себе как заглавные, так и строчные буквы.

Около 70% человек заявили, что не доверяют свой пароль никому из близких. 27% поделились паролем с одним-двумя близкими людьми, 11% и вовсе готовы делиться своим паролем в соцсетях и мессенджерах.

Наконец, около 30% опрошенных хранят пароли в уме. 12% записывают их в смартфоны, а 9% используют специальные сервисы для хранения паролей. При этом 6% отметили, что постоянно забывают свои пароли, поэтому их часто приходится восстанавливать.