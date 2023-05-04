Игроки отменяют предзаказы System Shock после поста разработчиков с артом от нейросети

В конце апреля студия Nightdive опубликовала арт с искусственным интеллектом SHODAN — главным злодеем оригинальной System Shock и её будущего ремейка. Разработчики заявили, что он нарисован нейросетью Midjourney, то есть с помощью всё того же ИИ.
Игроки раскритиковали авторов из-за того, что даже авторы игры про злой искусственный интеллект не брезгуют использованием ИИ для публикации изображений. В Nightdive быстро отреагировали на комментарии игроков и заявили, что именно в этом и был смысл — создать изображение искусственного интеллекта от самого ИИ про игру, где злодействует этот самый искусственный разум.
В студии отметили, что продолжат применять нейросети в том числе для создания изображений, однако заменять сотрудников нейросетями в других сферах авторы не планируют. Игроков разозлил такой ответ разработчиков, после чего многие пользователи заявили об отмене предзаказов на System Shock.
М-да. Подумать только, а я ведь очень хотел купить эту игру.
Как хорошо, что я не успел сделать предзаказ вашей игры.
Круто, теперь я не буду покупать ремейк System Shock, хотя до того планировал сделать это.
Что ж, теперь я полностью потерял интерес к ремейку System Shock. *удаляет игру из списка желаемого*
За двое суток пользователи оставили больше тысячи комментариев по поводу ситуации в «твиттере» разработчиков, однако никакой реакции от авторов пока не последовало. Ремейк System Shock поступит в продажу 30 мая на ПК, а затем доберётся до остальных платформ.
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