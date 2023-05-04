Отечественные кнопочные телефоны впервые опередили зарубежные по продажам в России

В первом квартале 2023 года отечественные кнопочные телефоны заняли 60% российского рынка в количественном выражении, впервые опередив по продажам импортные устройства. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «М.Видео-Эльдорадо».

Одной из причин роста доли отечественных устройств стало то, что компания Nokia, которая занимала около 20% рынка, покинула страну. Об этом же сообщили и представители МТС. Наиболее популярными кнопочными телефонами среди российских брендов стали модели компаний F+ и Texet. Среди зарубежных телефонов лидирует Philips.

Интерес к кнопочным устройствам в целом снижается, отметили в «М.Видео-Эльдорадо». По данным компании, в период с января по март 2023 года в стране продали 1,1 млн подобных устройств. Они заняли 15% всего рынка мобильных телефонов в России.