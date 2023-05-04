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Финальные эпизоды сериала «Андор» расскажут о последних трёх днях до «Изгоя-один»

Финальные эпизоды сериала «Андор» расскажут о последних трёх днях до «Изгоя-один»
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Создатель сериала «Андор» Тони Гилрой раскрыл новые детали второго сезона. По его словам, последние эпизоды шоу плавно подведут события к «Изгою-один» — полнометражному фильму, вышедшему в 2016 году.

Последние три эпизода сериала расскажут о том, что произошло за три дня до событий фильма — по серии на каждый день. Таким образом, после выхода второго сезона можно включить «Изгой-один» и на заметить никакого подвоха.

Первый сезон «Андора» вышел осенью 2022 года и стал одним из самых высокооценённых шоу в истории «Звёздных войн». Критики и зрители в один голос заявляют, что Тони Гилрою удалось создать «Star Wars для взрослых» благодаря проработанным персонажам, хорошему сценарию и отличной актёрской игре.

Сериал рассказывает о предыстории Кассиана Андора, одного из членов отряда «Изгой-один», добывшего чертежи Звезды смерти. Второй сезон станет для «Андора» последним.

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