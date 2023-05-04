Киллиан Мёрфи — о главной роли в фильме «Оппенгеймер»: это большая ответственность

Актёр Киллиан Мёрфи, известный по «Острым козырькам» и множеству фильмов Кристофера Нолана, дал большое интервью изданию Associated Press. В нём артист рассказал о грядущей картине «Оппенгеймер», в которой он сыграл главную роль.

По словам Мёрфи, он всегда мечтал сыграть ведущую роль в фильме Кристофера Нолана. И когда режиссёр пригласил его сыграть в «Оппенгеймере», то моментально согласился, почувствовав при этом громадную ответственность на своих плечах.

Ты понимаешь, что это огромная ответственность. Роберт Оппенгеймер был сложным, противоречивым и таким значимым человеком. Но когда ты снимаешь фильм с одним из величайших режиссёров всех времён, то чувствуешь себя уверенно. Крис оказал большое влияние на мою жизнь как в творческом, так и в профессиональном плане. Мне просто нравится быть на съёмках его фильмов.

«Оппенгеймер» расскажет историю научного руководителя Манхэттенского проекта Роберта Оппенгеймера, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия. Вместе с Киллианом Мёрфи в ленте снялись Эмили Блант («Грань будущего») и Роберт Дауни-младший («Мстители»).

Премьера картины состоится 21 июля. Выйдет ли новый фильм Кристофера Нолана в России, неизвестно.