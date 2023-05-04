Ремастер «Человека-паука» для PS5 теперь можно купить отдельно
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Через сутки после анонса ремастер «Человека-паука» для PlayStation 5 стал доступен для отдельной покупки в PS Store. Это произошло спустя два с половиной года с момента релиза переиздания. Ранее оно было доступно лишь в расширенном издании «Майлза Моралеса».
Ремастер можно приобрести в турецком PS Store за 459 лир — около 1900 рублей. Кроме того, можно купить PS4-версию проекта за 309 лир (около 1200 рублей) и обновить её с небольшой доплатой. Как и сообщалось ранее, владельцы игры по подписке PS Plus не могут сделать апдейт, им необходимо покупать игру отдельно.
Фото: PS Store
В этом году также ожидается выход «Человека-паука 2». Проект создаётся эксклюзивно для PS5 и, судя по словам актёра из игры, должен выйти в сентябре.
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