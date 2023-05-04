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The Last of Us, игра про Барби и Wii Sports вошли в Зал славы видеоигр

Организаторы Всемирного зала славы видеоигр объявили о пополнении коллекции. В 2023 году в Зал славы вошли сразу четыре игры:

Barbie Fashion Designer (1996) — за то, что игра стала одним из первых проектов для девочек во времена, когда игры выпускали в основном для мальчиков.

(1996) — за то, что игра стала одним из первых проектов для девочек во времена, когда игры выпускали в основном для мальчиков. Computer Space (1971) — за то, что стала первой коммерческой игрой во времена, когда игровой индустрии, по сути, ещё не существовало.

(1971) — за то, что стала первой коммерческой игрой во времена, когда игровой индустрии, по сути, ещё не существовало. The Last of Us (2013) — за глубокое для игр повествование, раскрытие персонажей и захватывающие игровые моменты, которые до сих пор не устарели.

(2013) — за глубокое для игр повествование, раскрытие персонажей и захватывающие игровые моменты, которые до сих пор не устарели. Wii Sports (2006) — за то, что привлекла к игровой индустрии миллионы людей, которые не планировали становиться геймерами.

В этом году на попадание в Зал славы видеоигр претендовали ещё восемь проектов, включая Age of Empires, Angry Birds, Call of Duty 4: Modern Warfare, FIFA International Soccer, NBA 2K и Quake.