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The Last of Us, игра про Барби и Wii Sports вошли в Зал славы видеоигр

The Last of Us, игра про Барби и Wii Sports вошли в Зал славы видеоигр
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Организаторы Всемирного зала славы видеоигр объявили о пополнении коллекции. В 2023 году в Зал славы вошли сразу четыре игры:

  • Barbie Fashion Designer (1996) — за то, что игра стала одним из первых проектов для девочек во времена, когда игры выпускали в основном для мальчиков.
  • Computer Space (1971) — за то, что стала первой коммерческой игрой во времена, когда игровой индустрии, по сути, ещё не существовало.
  • The Last of Us (2013) — за глубокое для игр повествование, раскрытие персонажей и захватывающие игровые моменты, которые до сих пор не устарели.
  • Wii Sports (2006) — за то, что привлекла к игровой индустрии миллионы людей, которые не планировали становиться геймерами.

В этом году на попадание в Зал славы видеоигр претендовали ещё восемь проектов, включая Age of Empires, Angry Birds, Call of Duty 4: Modern Warfare, FIFA International Soccer, NBA 2K и Quake.

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