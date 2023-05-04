Создатели хоррора Amnesia: The Bunker показали 10 минут геймплея

Студия Frictional Games показала сразу 10 минут игрового процесса грядущей Amnesia: The Bunker. В ролике можно погрузиться в атмосферу хоррора, оценить механики создания предметов и исследования локаций в фирменном для авторов стиле.
Видео доступно на YouTube-канале Frictional Games. Права на видео принадлежат Frictional Games.
Amnesia: The Bunker — четвёртая часть в серии хорроров от шведской студии Frictional Games. События игры развернутся в бункере времён Первой мировой войны. Солдату французской армии Анри Клеману нужно во что бы то ни стало покинуть ужасающее место и выбраться на поверхность. Однако сделать это не так-то просто, ведь его преследует вездесущий монстр, реагирующий на каждый звук.
Разработчики обещают, что каждое новое прохождение The Bunker будет непохоже на предыдущее благодаря процедурной генерации уровней и непредсказуемому поведению монстра. Релиз проекта состоится 23 мая на ПК и консолях.
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