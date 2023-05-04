Звезда «Пацанов» Карл Урбан может сыграть Джонни Кейджа в фильме «Мортал Комбат 2»
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Как сообщает инсайдер MyTimeToShineHello, звезда «Пацанов» Карл Урбан ведёт переговоры о съёмках в фильме «Мортал Комбат 2». Актёр может сыграть Джонни Кейджа — голливудского мастера боевых искусств и кинозвезды. Именно за ним в Лос-Анджелес отправился главный герой картины 2021 года.
Съёмки фильма должны стартовать уже этим летом. К режиссуре вернётся Саймон Маккуойд, а сценарий написал Джереми Слейтер, который отвечал за сериал «Лунный рыцарь» для Marvel. В создании проекта также поучаствует Эд Бун, создатель вселенной Mortal Kombat. Он выступит консультантом фильма.
Премьера ленты «Мортал Комбат 2» ожидается в 2024 году. О других ожидаемых картинах по видеоиграм мы рассказывали в нашем большом материале.
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