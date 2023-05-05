Актёр Кевин Харт — о состоянии госпитализированного Джейми Фокса: ему становится лучше

В начале апреля известного актёра Джейми Фокса госпитализировали из-за «медицинского осложнения». Актёр уже обратился к фанатам и поблагодарил их за поддержку, а о состоянии своего друга высказался актёр Кевин Харт в подкасте IMPAULSIVE.

По словам Харта, Фоксу уже значительно лучше. Он идёт на поправку в том числе благодаря бешеной поддержке фанатов и коллег актёра.

Крутость в том, что ему становится лучше. Все молитвы, всеобщая любовь, положительная энергия, и всё это он чувствует. Знаете, просто хочется, чтобы этот парень выкарабкался и просто вернулся домой.

Раскроют ли детали того, что именно случилось с Фоксом, неизвестно. Если актёр захочет, он поделится этим со своей аудиторией.

Джейми Фокс получил известность благодаря ролям в фильмах «Рэй», «Соучастник», «Законопослушный гражданин», «Джанго освобождённый» и других лентах.