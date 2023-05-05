Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«ВКонтакте» создаёт собственный аналог Tinder

«ВКонтакте» создаёт собственный аналог Tinder
Аудио-версия:
Комментарии

Несколько дней назад стало известно, что американская компания Match Group планирует уйти из России. Наиболее всего она известна приложением Tinder — сервисом для знакомств с учётом геолокации. После ухода из страны отключат и программу.

Судя по всему, в ответ на это VK решила, что сможет сделать свой аналог Tinder. Об этом газете «Ведомости» сообщили источники, близкие к компании. Как отметил аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов, несмотря на создание аналога Tinder, полноценная конкуренция с Pure, Badoo и подобными сервисами вряд ли трудно реализуема.

Полноценная конкуренция с Tinder, Pure, Badoo вряд ли возможна, потому что там были интересные многим дамам и некоторым мужчинам представители дальнего зарубежья. Но если внедрить адекватные инструменты модерации, отсекающие мошенников и агентства, а также не задирать цены на премиум-сервисы, то это вполне реально.

Отмечается, что приложение для знакомств, созданное VK, не потребует идентификации через аккаунт во «ВКонтакте». Его запуск может состояться уже летом этого года.

Материалы по теме
Отечественные кнопочные телефоны впервые опередили зарубежные по продажам в России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023