«ВКонтакте» создаёт собственный аналог Tinder

Несколько дней назад стало известно, что американская компания Match Group планирует уйти из России. Наиболее всего она известна приложением Tinder — сервисом для знакомств с учётом геолокации. После ухода из страны отключат и программу.

Судя по всему, в ответ на это VK решила, что сможет сделать свой аналог Tinder. Об этом газете «Ведомости» сообщили источники, близкие к компании. Как отметил аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов, несмотря на создание аналога Tinder, полноценная конкуренция с Pure, Badoo и подобными сервисами вряд ли трудно реализуема.

Полноценная конкуренция с Tinder, Pure, Badoo вряд ли возможна, потому что там были интересные многим дамам и некоторым мужчинам представители дальнего зарубежья. Но если внедрить адекватные инструменты модерации, отсекающие мошенников и агентства, а также не задирать цены на премиум-сервисы, то это вполне реально.

Отмечается, что приложение для знакомств, созданное VK, не потребует идентификации через аккаунт во «ВКонтакте». Его запуск может состояться уже летом этого года.