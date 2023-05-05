«ВКонтакте» создаёт собственный аналог Tinder
Поделиться
Несколько дней назад стало известно, что американская компания Match Group планирует уйти из России. Наиболее всего она известна приложением Tinder — сервисом для знакомств с учётом геолокации. После ухода из страны отключат и программу.
Судя по всему, в ответ на это VK решила, что сможет сделать свой аналог Tinder. Об этом газете «Ведомости» сообщили источники, близкие к компании. Как отметил аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов, несмотря на создание аналога Tinder, полноценная конкуренция с Pure, Badoo и подобными сервисами вряд ли трудно реализуема.
Полноценная конкуренция с Tinder, Pure, Badoo вряд ли возможна, потому что там были интересные многим дамам и некоторым мужчинам представители дальнего зарубежья. Но если внедрить адекватные инструменты модерации, отсекающие мошенников и агентства, а также не задирать цены на премиум-сервисы, то это вполне реально.
Отмечается, что приложение для знакомств, созданное VK, не потребует идентификации через аккаунт во «ВКонтакте». Его запуск может состояться уже летом этого года.
Комментарии
- 5 мая 2023
-
10:45
-
10:30
-
09:57
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
01:15
-
01:03
- 4 мая 2023
-
23:00
-
22:36
-
20:55
-
20:22
-
20:01
-
19:45
-
19:25
-
19:04
-
18:41
-
18:21
-
17:58
-
17:37
-
17:14
-
16:44
-
16:23
-
15:59
-
15:35
-
15:10
-
15:09
-
14:21
-
14:18
-
13:53
-
13:45
-
13:08
-
13:08
-
12:43
-
12:29
Партнерский контент