В Steam вышло демо The Invincible — приключения по мотивам романа Станислава Лема

4 мая в Steam вышла демоверсия The Invincible — космического приключения, основанного на романе польского писателя Станислава Лема. Пробная версия стала доступна в рамках ежегодного фестиваля LudoNarraCon, и её может загрузить любой желающий.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат 11 bit studios

Размер демо составляет 18 ГБ. Сколько именно займёт прохождение, пока неизвестно, однако вряд ли оно длится больше нескольких часов. Разработчики попросили игроков сообщать о всевозможных багах в Discord-канал проекта.

The Invincible — приключение по мотивам культового романа «Непобедимый» Станислава Лема. Проект рассказывает про астробиолога по имени Ясна, которая попадает на неизведанную планету Регис III. Женщине предстоит найти и спасти собственный экипаж, сталкиваясь на пути с таинственными существами и явлениями.