Новые фильмы по «Звёздным войнам» хотят сделать мировыми событиями в стиле «Джеймса Бонда»
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Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди рассказала о будущем фильмов по «Звёздным войнам». Топ-менеджер заявила, что студия хочет отойти от прошлой стратегии по ежегодному выпуску картин и перейти к формату «Джеймса Бонда».
В таком случае выход каждого следующего фильма раз в несколько лет станет большим мировым событием, а создатели смогут укладываться в сроки, при этом не жертвуя качеством сценарий и спецэффектов.
Я сравниваю новые «Звёздные войны» с «Бондом». Он выходит каждые три или четыре года без какого-либо ежегодного давления. Такой подход подойдёт и «Звездным войнам». Мы должны перейти к такой же практике. Гораздо лучше сказать зрителям правду: мы собираемся снимать фильмы, когда авторы будут готовы к съёмкам, и выпускать фильмы, когда они будут готовы к выпуску.
Ранее Disney анонсировала три новых проекта по «Звёздным войнам». У проектов пока нет даже примерной даты выхода.
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