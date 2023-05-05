Новые фильмы по «Звёздным войнам» хотят сделать мировыми событиями в стиле «Джеймса Бонда»

Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди рассказала о будущем фильмов по «Звёздным войнам». Топ-менеджер заявила, что студия хочет отойти от прошлой стратегии по ежегодному выпуску картин и перейти к формату «Джеймса Бонда».

В таком случае выход каждого следующего фильма раз в несколько лет станет большим мировым событием, а создатели смогут укладываться в сроки, при этом не жертвуя качеством сценарий и спецэффектов.

Я сравниваю новые «Звёздные войны» с «Бондом». Он выходит каждые три или четыре года без какого-либо ежегодного давления. Такой подход подойдёт и «Звездным войнам». Мы должны перейти к такой же практике. Гораздо лучше сказать зрителям правду: мы собираемся снимать фильмы, когда авторы будут готовы к съёмкам, и выпускать фильмы, когда они будут готовы к выпуску.

Ранее Disney анонсировала три новых проекта по «Звёздным войнам». У проектов пока нет даже примерной даты выхода.