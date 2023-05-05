Хидео Кодзима похвалил фильм «Стражи Галактики 3»

Известный геймдизайнер Хидео Кодзима сходил на фильм «Стражи Галактики 3» и поделился своим мнением о картине в социальных сетях. Судя по реакции Кодзимы, лента ему понравилась.

Кодзима порассуждал, как построена вся трилогия про Стражей Галактики. Он отметил, что первый фильм был посвящён Питеру Квиллу и его матери, во второй части показали взросление героев и связь Питера с отцом, а триквел посвятили прошлому Ракеты и общим проблемам всей команды.

Посмотрел «Стражей Галактики 3» в 3D и с IMAX. Боже, я не могу поверить, что прошло уже девять лет с выхода первой части. Первый фильм рассказывал о Питере и его маме, встрече с друзьями, а вторая часть была о Питере и его отце, связью между командой, а на этот раз рассказали о прошлом Ракеты и будущем каждого участника. Идеальная структура для трилогии.

Также Кодзима выложил некоторые фото со своего похода в кино.

Фото: Соцсети Хидео Кодзимы

Фото: Соцсети Хидео Кодзимы

«Стражи Галактики 3» вышли в кино в США, Европе и Азии, но до России лента не добралась.