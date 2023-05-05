В фильме «Миссия: невыполнима 7» будет захватывающая драка на движущемся поезде
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Издание Empire опубликовало эксклюзивный кадр из грядущего шпионского боевика «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1». На нём Том Круз сражается с неким злодеем на крыше поезда, которого играет Эсай Моралес. Как это принято у создателей франшизы, безумную драку снимали без использования спецэффектов на настоящем движущемся поезде.
Фото: Empire / Paramount Pictures
Как рассказал режиссёр фильма Кристофер МакКуорри, сцену с дракой действительно сняли без использования спецэффектов.
Подобные сцены не снимают без использования спецэффектов уже очень давно. И, как и большинство эпизодов в «Миссии невыполнима», если бы мы знали, насколько это будет сложно снять, мы бы никогда к этому даже не притронулись.
Премьера седьмой части «Миссия невыполнима» состоится 12 июля в кинотеатрах по всему миру. В июне 2024-го на большие экраны выйдет вторая половина «Смертельной расплаты» — ожидается, что она станет заключительной для Тома Круза в роли Итана Ханта.
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