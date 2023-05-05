Apple грозят запретом новых iPhone при ограничении новых кабелей USB-C
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В 2022 году Евросоюз принял закон, согласно которому почти все смартфоны должны перейти на зарядные порты USB Type-C. Apple должна перейти с зарядки Lightning на USB Type-C с выходом iPhone 15, который состоится в конце года.
После этого в Сети появились слухи, будто Apple будет ограничивать скорость зарядки на кабелях, которые не имеют сертификацию MFi. Еврокомиссар Тьерри Бретон в ответ на это отправил Apple письмо, в котором указал о запрете ввода ограничений на кабели USB-C. Это будет нарушать закон.
Устройства, которые не соответствуют требованиям к унифицированному зарядному устройству, не будут допущены на рынок ЕС.
Если Apple ослушается, то это Евросоюз введёт ограничения на продажу новых iPhone. Пока что никакого ответа от Apple не последовало.
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