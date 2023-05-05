На Apple TV+ стартовал сериал «Укрытие» про жизнь после глобальной катастрофы

Сегодня на Apple TV+ вышли две первые серии научно-фантастического сериала «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон в главной роли. Судя по всему, у Apple получился хит в духе «Разделения», поскольку первые два эпизода оценили очень высоко.
На Rotten Tomatoes у шоу 95% свежести и 100% от аудитории. На Metacritic у сериала 73 балла из 100.
Фото: Metacritic
Фото: Rotten Tomatoes
Сюжет сериала рассказывает о недалёком будущем, в котором случилась катастрофа. Из-за этого 10 тыс. человек вынуждены жить в огромном бункере глубиной в 144 этажа. Люди верят, что мир мёртв, воздух снаружи отравлен и выходить на поверхность смертельно опасно. Им ни в коем случае нельзя выходить наружу. Сомнения появляются у инженера Джулии, которая и начинает вести своё расследование.
У шоу есть официальный дубляж на русском языке. Следующие серии будут выходить по пятницам, так что третий эпизод ожидается 12 мая.
Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.
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