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В WhatsApp появится опция блокировки звонков от незнакомых номеров

В WhatsApp появится опция блокировки звонков от незнакомых номеров
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Мессенджеру WhatsApp недавно исполнилось 14 лет, однако в нём до сих пор нет многих важных функций. Как сообщают пользователи бета версии под версией 2.23.10.7, в приложении скоро появится новая полезная опция конфиденциальности — она позволяет заблокировать звонки, поступающие с незнакомых номеров.

Фото: WAbetainfo

При этом все поступившие на аккаунт звонки всё ещё можно будет увидеть в уведомлениях о вызовах. Возможно, в будущем и этот показатель также можно будет скрыть в приложении. Когда именно появится функция блокировки звонков с неизвестных номеров в WhatsApp, пока неизвестно.

Возможно, новая опция появится вместе с новым дизайном приложения для Android. Судя по первым изображениям, программа станет выглядеть идентично iOS.

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