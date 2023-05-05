Nintendo не уйдёт из России как минимум до конца 2025 года

В своём финансовом отчёте за первый квартала 2023 года Nintendo рассказала о том, что планирует сохранить «режим минимальной деятельности» в России как минимум до конца 2025 года. В компании также отметили, что продолжат заниматься гарантийным обслуживанием уже проданной техники.

Ранее компания уже рассказывала о том, как будет работать в России. Сейчас Nintendo ведёт переговоры с несколькими компаниями, которые могут заниматься ремонтом и исполнением гарантий уже проданной в России продукции Nintendo — одним из таких партнёров станет «Ачивка». Это новая компания, в которой работает большинство нынешних сотрудников российского офиса Nintendo.

Nintendo приостановила свою деятельность в России в марте 2022 года, отключив в том числе цифровой магазин eShop.