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Пятый сезон сериала «Йеллоустоун» станет последним

Пятый сезон сериала «Йеллоустоун» станет последним
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Кинокомпания Paramount Pictures объявила, что пятый сезон вестерна «Йеллоустоун» станет последним. Финальные эпизоды шоу начнут выходить в ноябре, а уже в декабре зрителей ждёт некое продолжение истории.

О сиквеле пока нет никаких деталей. Известно лишь, что одну из ведущих ролей может сыграть Мэттью Макконахи, а часть актёрского состава оригинала может вернуться.

«Йеллоустон» — один из самых популярных сериалов Paramount Pictures, стартовавший в 2018 году. Шоу рассказывает о жизни семьи Даттонов на одном из ранчо в Монтане (США) между национальным парком Йеллоустон и индейской резервацией Брокен-Рок. Ранее авторы также выпустили сразу два приквела — фильм «1883» и сериал «1923» с Харрисоном Фордом в главной роли.

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