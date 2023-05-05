Сериал «Доктор Кто» убрали из «Кинопоиска» без предупреждения

Судя по всему, в коллекции отечественных онлайн-кинотеатров вновь поубавилось. Как обратила внимание редакция «Чемпионата», из «Кинопоиска» пропали 1-12 сезоны сериала «Доктор Кто». В сервисе остался доступен лишь 13-й сезон британской фантастики, который ещё не вышел до конца.

Фото: «Кинопоиск»

Пропажа «Доктора Кто» скорее всего связана с окончанием действия контракта с BBC. Скорее всего, в ближайшие время из сервиса пропадут и другой контент британской вещательной корпорации.

В марте 2022 года Disney и другие голливудские мэйджоры приостановили деятельность в РФ, однако контент киностудий остался на российских видеосервисах. Всё дело в том, что контракты заключались на годы вперёд, из-за отечественный онлайн-кинотеатры могли транслировать контент крупных студий до окончания соглашения.