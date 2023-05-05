Умер Михаил Хлебородов, режиссёр «Параграфа 78» и «Временно недоступен»
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5 мая скончался режиссёр и клипмейкер Михаил Хлебородов. Об этом сообщил его коллега Григорий Константинопольский в своих соцсетях. Причина смерти не уточняется.
Умер Миша Хлебородов… Мой коллега. Выдающийся клипмейкер. Режиссёр фильмов. Продюсер. Наверное, самый первый, кто у нас в 80-х начал снимать клипы. Всего 56 лет. Всё проходит. Светлая память.
Михаил Хлебородов снял фильмы «Параграф 78», «Параграф 78: Пункт II», «Курьер из «Рая», сериалы «Опережая выстрел», «Временно недоступен» и «Волшебник».
Кроме того, он поставил множество рекламных роликов и видеоклипов, сотрудничая в том числе с российскими исполнителями и поп-звёздами. Хлебородов также режиссировал новогодние огоньки для Первого канала и НТВ.
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