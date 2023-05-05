Генри Кавилл и Джейк Джилленхол сыграют в новом фильме Гая Ричи

Совсем недавно Генри Кавилл закончил съёмки шпионского боевика «Министерство неджентльменской войны», однако отдыхать в ближайшее время он не планирует. Как сообщает издание Deadline, у постановщика уже готов сценарий его нового фильма.

Детали сюжета пока держатся в секрете, однако инсайдеры поделились некоторыми подробностями. Картина предположительно расскажет о двух экспертах по эвакуации, которые спланируют побег из тюрьмы для женщины-переговорщика. Съёмки фильма должны стартовать уже этим летом в Испании.

Главные роли в безымянной картине сыграют Генри Кавилл, Джейк Джилленхол и Эйса Гонсалес — все трое участвовали в производстве последних двух лент Гая Ричи. Ближайший фильм режиссёра — «Переводчик» — выйдет в российский прокат уже 1 июня.