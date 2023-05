В мистический экшен Ghostwire: Tokyo сыграли более 4 млн человек

Разработчики из Tango Gameworks из студии объявили, что в Ghostwire: Tokyo сыграли более 4 млн человек. Такого результата экшен смог достичь через год после релиза на PS5 и полтора месяца после выхода на Xbox. Разработчики поблагодарили игроков за поддержку и опубликовали арт из игры с цитатами из обзоров крупных изданий.

Фото: Tango Gameworks

Стоит отметить, что 4 млн — это не продажи игры, ведь проект от авторов The Evil Within доступен в подписках Xbox Game Pass и PlayStation Plus. Пока неясно, оправдал ли хоррор ожидания разработчиков и самой Microsoft.

Ghostwire: Tokyo — мистический экшен, действие которого разворачивается в Токио. Почти все жители города внезапно исчезли, а главный герой обнаруживает в себе способности к магии и общению с духами.