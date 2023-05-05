Фильм «Стражи Галактики 3» заработал $ 17,5 млн ещё до премьеры

«Стражи Галактики 3» собрали около $ 17,5 млн на превью-показах. Таким образом лента Джеймса Ганна побила результаты прошлых двух частей — они заработали до старта проката $ 11,2 млн и $ 17 млн соответственно.

Аналитики тем временем сделали более точный прогноз по сборам фильма в первые выходные. В США ленте предрекают старт примерно в $ 115 млн, а во всём мире — около $ 250 млн. Общие же сборы во многом будут зависеть от зрительских отзывов — последние фильмы Marvel получили низкие оценки от аудитории. Больше всего в этом плане отличился «Человек-муравей 3», ставший главным провалом студии за последние годы.

В России «Стражей Галактики 3» начнут показывать уже с 11 мая в формате «предсеансового обслуживания» или показов от сторонних компаний.