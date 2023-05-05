Брендан Фрейзер тщательно отбирает предложения о съёмках в кино после победы на «Оскаре»
Поделиться
Актёр Брендан Фрейзер, известный по «Мумии» и недавнему «Киту», рассказал, что прямо сейчас не задействован ни в одном фильме. Артист признался, что после получения «Оскара» за лучшую мужскую роль он стал очень привередлив и тщательно отбирает все предложения.
На данный момент я нигде не снимаюсь — сейчас я очень привередлив.
При этом Фрейзер напомнил, что в скором времени зрители всё же увидят его на большом экране. Актёр исполнил второстепенную роль в фильме «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе. Вместе с ним в картине снялся Леонардо Ди Каприо.
Брендан Фрейзер триумфально вернулся в кино вместе с выходом фильма «Кит» Даррена Аронофски в 2022 году. За свою игру он получил «Оскар» и восторженные овации от аудитории.
Комментарии
- 5 мая 2023
-
20:36
-
20:33
-
20:13
-
19:51
-
19:33
-
19:09
-
18:33
-
18:08
-
17:52
-
17:38
-
17:20
-
16:51
-
16:33
-
16:12
-
15:51
-
15:28
-
15:21
-
14:45
-
14:43
-
14:25
-
14:15
-
14:02
-
13:57
-
13:28
-
13:27
-
13:20
-
12:50
-
12:32
-
12:00
-
11:44
-
10:45
-
10:30
-
09:57
-
09:30
-
09:00
Партнерский контент