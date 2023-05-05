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Брендан Фрейзер тщательно отбирает предложения о съёмках в кино после победы на «Оскаре»

Брендан Фрейзер тщательно отбирает предложения о съёмках в кино после победы на «Оскаре»
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Актёр Брендан Фрейзер, известный по «Мумии» и недавнему «Киту», рассказал, что прямо сейчас не задействован ни в одном фильме. Артист признался, что после получения «Оскара» за лучшую мужскую роль он стал очень привередлив и тщательно отбирает все предложения.

На данный момент я нигде не снимаюсь — сейчас я очень привередлив.

При этом Фрейзер напомнил, что в скором времени зрители всё же увидят его на большом экране. Актёр исполнил второстепенную роль в фильме «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе. Вместе с ним в картине снялся Леонардо Ди Каприо.

Брендан Фрейзер триумфально вернулся в кино вместе с выходом фильма «Кит» Даррена Аронофски в 2022 году. За свою игру он получил «Оскар» и восторженные овации от аудитории.

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