Стрим: обсуждаем провальную Redfall, беды Xbox и судьбу Marvel после «Стражей Галактики 3»

«Чемпионат» на связи! Мы продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в 26-й раз проводим большой вечерний стрим, на котором рассказываем об ужасном релизе Redfall и снова разбираем Star Wars Jedi: Survivor. И обсудим самые яркие события последних 7 дней. Среди них:

что будет с Marvel после «Стражей галактики 3»?

куда катится Xbox вместе с Филом Спенсером?

Hogwarts Legacy заработала первый миллиард

Смотрите нашу прямую трансляцию по этой ссылке в 20:35 мск

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