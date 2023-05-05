Стрим: обсуждаем провальную Redfall, беды Xbox и судьбу Marvel после «Стражей Галактики 3»
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«Чемпионат» на связи! Мы продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в 26-й раз проводим большой вечерний стрим, на котором рассказываем об ужасном релизе Redfall и снова разбираем Star Wars Jedi: Survivor. И обсудим самые яркие события последних 7 дней. Среди них:
- что будет с Marvel после «Стражей галактики 3»?
- куда катится Xbox вместе с Филом Спенсером?
- Hogwarts Legacy заработала первый миллиард
Смотрите нашу прямую трансляцию по этой ссылке в 20:35 мск
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