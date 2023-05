Redfall вошла в топ-15 худших игр Steam

Согласно данным портала Steam 250, вампирский шутер Redfall от студии Arkane вошёл в список худших игр по версии пользователей Steam. Игра занимает 14-ю строчку самых низкооценённых игр площадки, ниже даже провальной eFootball.

Steam 250 составляет рейтинг на основе отзывов игроков и их общего количества. Согласно оценкам платформы, игра набрала всего 2,82 балла. Для сравнения: первое место занимает War of the Three Kingdoms с 1,44 баллами.

Фото: Steam 250

15 самых низкооценённых игр в Steam

War of the Three Kingdoms — 1,44 Flatout 3: Chaos & Destruction — 1,67 Identity — 1,78 Uriel's Chasm — 1,79 Spacebase DF-9 — 1,83 O2Jam Online — 1,86 RollerCoaster Tycoon World — 2,47 Godus — 2,52 Kinetic Void — 2,57 Mirror 2: Project X — 2,58 Sacred 3 — 2,64 Towns — 2,65 GASP — 2,71 Redfall — 2,82 Umbrella Corps — 2,96

Ранее провал Redfall подтвердил в том числе глава Xbox Фил Спенсер. По его словам, релиз проекта не оправдал ожиданий не только игроков, но и самой Microsoft.