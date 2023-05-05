В Fortnite пройдут соревнования по спортивной стрельбе в Неделе олимпийского киберспорта

Организаторы Олимпийской недели киберспорта объявили, что включили в свой список соревнований спортивную стрельбу, которая пройдёт в Fortnite. Матчи в мегапопулярном шутере пройдут в формате стрельбы по мишеням, а не в формате привычной для геймеров королевской битвы.

Принять участие в соревнованиях смогут 12 участников из серии 2023 Fortnite Champion Series. Сама неделя Олимпийского киберспорта пройдёт с 22 по 25 июня в Сингапуре. Помимо соревнований в Fortnite, на протяжении четырёх дней будут проходить соревнования по гибридным физически-виртуальным видам спорта, демонстрации новых технологий, а также панельные дискуссии, лекции и выставочные матчи.

Кульминацией станет первый очный финал Олимпийской серии по киберспорту. Это глобальный турнир по виртуальным и симуляционным видам спорта, учреждённый в сотрудничестве с международными федерациями на волне успеха прошлогодней Олимпийской виртуальной серии. В ней участвовало более 250 тыс. человек из 100 стран. В программе были бейсбол, автогонки, велогонки, гребля и парусный спорт.