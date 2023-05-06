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Актёр Александр Невский анонсировал ещё одно продолжение «Нападение на Рио Браво»

Актёр, продюсер и герой мемов Александр Невский анонсировал свой следующий голливудский проект — приключенческий вестерн «Последние герои Рио Браво». Невский также рассказал, что сценаристом нового боевика выступит Крэйг Хаманн. Ранее Крэйг придумал сюжет фильма «Разборка в Маниле». А постановку нового ковбойского экшена доверили Джо Корнету, который срежиссировал «Нападение на Рио Браво».

По словам Невского, «Последние герои Рио Браво» станут завершением кинотрилогии вестернов, в которую входят «Нападение на Рио Браво» и «Затерянные в Рио Браво».

Рад анонсировать мой следующий голливудский проект — приключенческий вестерн «Последние герои Рио Браво»! Режиссёром выступит Джо Корнет, сценарист — Крэйг Хаманн. Картина станет завершающей частью трилогии, в которую вошли «Нападение на Рио Браво» и «Затерянные в Рио Браво».

Александр Невский в социальных сетях недавно рассказал, что недавно отказался от крупной роли. Как отметил Невский, ему предложили сыграть антагониста — «безжалостного русского убийцу».