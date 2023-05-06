Минюст США проверит криптобиржу Binance на факт помощи по обходу санкций против России
Поделиться
Минюст США запустил расследование в отношении деятельности Binance. По данным источников Bloomberg, американские власти подозревают крупнейшую криптобиржу в помощи россиянам в незаконном обходе санкций. Министерство планирует выяснить, игнорирует ли Binance антироссийские санкции, которые наложили в феврале прошлого года.
Binance также могут обвинить в помощи Ирану с обходом наложенных санкций. Представители криптобиржи, в свою очередь, официально заявляют, что все сотрудники Binance «соблюдают все американские и международные финансовые ограничения».
Недавно стало известно, что клиентам криптобиржи Binance из России вернули возможность пополнять депозиты российскими банковскими картами, а также с цифровых кошельков Qiwi.
Материалы по теме
Напомним: через Binance россияне могут пополнять счёт турецкого финансового сервиса Oldubil, чтобы покупать игры на ПК и всех консолях.
Комментарии
- 6 мая 2023
-
16:13
-
15:46
-
15:25
-
15:05
-
14:38
-
13:59
-
13:35
-
13:02
-
12:46
-
12:10
-
11:45
-
11:20
- 5 мая 2023
-
21:28
-
21:12
-
20:36
-
20:33
-
20:13
-
19:51
-
19:33
-
19:09
-
18:33
-
18:08
-
17:52
-
17:38
-
17:20
-
16:51
-
16:33
-
16:12
-
15:51
-
15:28
-
15:21
-
14:45
-
14:43
-
14:25
-
14:15
Партнерский контент