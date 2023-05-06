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Минюст США проверит криптобиржу Binance на факт помощи по обходу санкций против России

Минюст США проверит криптобиржу Binance на факт помощи по обходу санкций против России
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Минюст США запустил расследование в отношении деятельности Binance. По данным источников Bloomberg, американские власти подозревают крупнейшую криптобиржу в помощи россиянам в незаконном обходе санкций. Министерство планирует выяснить, игнорирует ли Binance антироссийские санкции, которые наложили в феврале прошлого года.

Binance также могут обвинить в помощи Ирану с обходом наложенных санкций. Представители криптобиржи, в свою очередь, официально заявляют, что все сотрудники Binance «соблюдают все американские и международные финансовые ограничения».

Недавно стало известно, что клиентам криптобиржи Binance из России вернули возможность пополнять депозиты российскими банковскими картами, а также с цифровых кошельков Qiwi.

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Напомним: через Binance россияне могут пополнять счёт турецкого финансового сервиса Oldubil, чтобы покупать игры на ПК и всех консолях.
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