Хакерша Empress взялась за взлом ремейка Resident Evil 4

Хакерша Empress объявила о начале работы над взломом ремейка Resident Evil 4. Игра защищена системой Denuvo, Empress не хотела браться за взлом этой игры, но в итоге фанаты её переубедили и она решилась взяться за эту непростую работу.

Пока сложно сказать, сколько времени потребуется на взлом ремейка нашумевшего хоррора у Empress. Есть вероятность, что она его взломает за две-три недели.

Ремейк Resident Evil 4 вышел на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series 24 марта этого года. Игра отлично продаётся. За первые 12 дней со старта продаж тираж игры превысил отметку в 12 млн реализованных копий.

В ремейке Resident Evil 4 нужно играть за оперативника Леона Кеннеди и найти дочь президента, которую похитила группа сектантов для своих целей.