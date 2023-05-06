Хакерша Empress взялась за взлом ремейка Resident Evil 4
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Хакерша Empress объявила о начале работы над взломом ремейка Resident Evil 4. Игра защищена системой Denuvo, Empress не хотела браться за взлом этой игры, но в итоге фанаты её переубедили и она решилась взяться за эту непростую работу.
Пока сложно сказать, сколько времени потребуется на взлом ремейка нашумевшего хоррора у Empress. Есть вероятность, что она его взломает за две-три недели.
Ремейк Resident Evil 4 вышел на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series 24 марта этого года. Игра отлично продаётся. За первые 12 дней со старта продаж тираж игры превысил отметку в 12 млн реализованных копий.
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В ремейке Resident Evil 4 нужно играть за оперативника Леона Кеннеди и найти дочь президента, которую похитила группа сектантов для своих целей.
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