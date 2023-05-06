Забастовка сценаристов может приостановить производство фильма по сериалу «Сообщество»

Актёр Джоэл Макхейл сообщил изданию Collider, что производство фильма по мотивам культового сериала «Сообщество» могут отложить на неопределённый срок. Причина — забастовка Гильдии сценаристов США. Напомним: в оригинальном шоу Джоэл играл одну из главных ролей.
Я не совсем уверен, но предполагаю, что съёмки начнутся позже ранее назначенной даты.
В январе этого года Макхейл заявлял, что съёмки полнометражного фильма по мотивам комедийного сериала «Сообщество» стартуют в июне этого года. Но тогда никто не знал, что весной Гильдия сценаристов США начнёт бастовать.
В картине к своим ролям точно вернутся Джоэл Макхейл (Джефф Уингер), Дэнни Пуди (Эбед Надир), Элисон Бри (Энни Эдисон), Гиллиан Джейкобс (Бритта Перри). Пока неясно, появятся ли в картине другие ключевые участники «Сообщества»: Иветт-Николь Браун (Ширли Беннетт), Дональд Гловер (Трой Барнс) и Чеви Чейз (Пирс Хоуторн). Исполнительным продюсером фильма выступит создатель сериала Дэн Хармон, который «плакал как ребёнок», прочитав сценарий ленты.
Первый сезон «Сообщества» вышел в 2009 году. Шоу закрыли в 2015-м, после выхода шестого сезона. В сериале рассказывается о сообществе студентов, которое состоит из взрослых людей из самых разных слоёв общества. Шоу не раз попадало в списки лучших телевизионных проектов своего времени: критики особенно отмечали тонкий юмор и множество отсылок к поп-культуре.
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