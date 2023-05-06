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Из-за бага в финале верхней сетки Berlin Major по Dota 2 команды играли без Рошана

Из-за бага в финале верхней сетки Berlin Major по Dota 2 команды играли без Рошана
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На второй карте финала верхней сетки ESL One Berlin Major 2023 по Dota 2 между российской 9 Pandas и европейской Gaimin Gladiators произошёл критический баг с Рошаном.

При попытке перейти из одной пещеры в другую Рошан завис около Парного портала в верхней части карты. Поскольку в движении босс недоступен для атак, игроки около 15 минут не могли получить бонусы — Эгиду Бессмертия и Сыр.

Видео доступно на Twitch-канале ESL Dota 2. Права на видео принадлежат ESL.

Лишь на 22-й минуте команды смогли «разблокировать» Рошана, используя различные способности на оглушение и контроль.

Рошан — главный босс в игре Dota 2, убийство которого даёт команде большое преимущество. Выпадающий из него предмет позволяет одному из персонажей моментально вернуться в игру после смерти.

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