CS:GO вновь побила рекорд по онлайну — сразу на 300 тыс. игроков больше, чем вчера

Counter-Strike: Global Offensive в очередной раз обновила своё достижение по количеству игроков, которые одновременно находятся в клиенте шутера.

Повышенный интерес к стартующему послезавтра турниру BLAST.tv Paris Major 2023 позволил резко увеличить онлайн. Если вчерашний рекорд составил 1,5 млн игроков, то сегодня в шутер от Valve зашли сразу на 300 тыс. больше, в общей сложности 1 818 773 человека.

Фото: SteamDB

С начала года CS:GO регулярно обновляет рекорд по онлайну. Одной из главных причин стал анонс глобального обновления Counter-Strike 2, теперь же игроки готовятся к последнему чемпионату мира по версии Clobal Offensive — вчера Valve выпустила стикеры участников турнира и пропуск зрителя с новыми косметическими наградами.