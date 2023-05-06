CS:GO вновь побила рекорд по онлайну — сразу на 300 тыс. игроков больше, чем вчера
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Counter-Strike: Global Offensive в очередной раз обновила своё достижение по количеству игроков, которые одновременно находятся в клиенте шутера.
Повышенный интерес к стартующему послезавтра турниру BLAST.tv Paris Major 2023 позволил резко увеличить онлайн. Если вчерашний рекорд составил 1,5 млн игроков, то сегодня в шутер от Valve зашли сразу на 300 тыс. больше, в общей сложности 1 818 773 человека.
Фото: SteamDB
С начала года CS:GO регулярно обновляет рекорд по онлайну. Одной из главных причин стал анонс глобального обновления Counter-Strike 2, теперь же игроки готовятся к последнему чемпионату мира по версии Clobal Offensive — вчера Valve выпустила стикеры участников турнира и пропуск зрителя с новыми косметическими наградами.
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