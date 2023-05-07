В Сеть слили трейлер фильма по игре Five Nights at Freddy's

Инсайдер под ником Zazaranho опубликовал в своём «твиттере» дебютный трейлер фильма ужасов, снятого по мотивам популярной серии игр Five Nights at Freddy's.

Несмотря на низкое качество видео и водяные знаки, можно увидеть знакомые геймерам декорации — например, комнату с мониторами и робота-аниматроника с горящими глазами.

Видео доступно в группе ВКонтакте Five Nights at Freddy's | FNAF (Фильм). Права на видео принадлежат Blumhouse Productions.

Чуть позже авторы фильма сообщили, что сожалеют о сливе ролика до анонса, а также пообещали провести официальную презентацию в ближайшее время.

Съёмки ленты «Пять ночей у Фредди» завершились в апреле этого года. Премьера в кинотеатрах и в сервисе Peacock состоится 27 октября.