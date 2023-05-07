В Сеть слили трейлер фильма по игре Five Nights at Freddy's
Поделиться
Инсайдер под ником Zazaranho опубликовал в своём «твиттере» дебютный трейлер фильма ужасов, снятого по мотивам популярной серии игр Five Nights at Freddy's.
Несмотря на низкое качество видео и водяные знаки, можно увидеть знакомые геймерам декорации — например, комнату с мониторами и робота-аниматроника с горящими глазами.
Видео доступно в группе ВКонтакте Five Nights at Freddy's | FNAF (Фильм). Права на видео принадлежат Blumhouse Productions.
Чуть позже авторы фильма сообщили, что сожалеют о сливе ролика до анонса, а также пообещали провести официальную презентацию в ближайшее время.
Съёмки ленты «Пять ночей у Фредди» завершились в апреле этого года. Премьера в кинотеатрах и в сервисе Peacock состоится 27 октября.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 мая 2023
-
12:13
-
11:44
-
11:15
-
01:00
- 6 мая 2023
-
21:30
-
21:05
-
19:27
-
18:54
-
17:49
-
17:10
-
16:40
-
16:13
-
15:46
-
15:25
-
15:05
-
14:38
-
13:59
-
13:35
-
13:02
-
12:46
-
12:10
-
11:45
-
11:20
- 5 мая 2023
-
21:28
-
21:12
-
20:36
-
20:33
-
20:13
-
19:51
-
19:33
-
19:09
-
18:33
-
18:08
-
17:52
-
17:38
Партнерский контент