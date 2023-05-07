Honkai Star Rail выйдет на PlayStation 4 и 5 уже в начале июня — инсайдер

Инсайдер под ником Teikoku сообщил ряд подробностей о первом глобальном обновлении игры Honkai: Star Rail от студии HoYoverse, ранее известной по Genshin Impact.

По его информации, релиз патча 1.1 запланирован на 7 июня. В этот же день игру наконец портируют на консоли PlayStation 4 и 5.

Кроме того, в версии 1.1 появятся несколько новых играбельных персонажей — Серебряный Волк, Лоча и Кафка. Разработчики также планируют добавить в игру временный ивент, связанный с историей Белобога.

Фото: Teikoku

Релиз Honkai: Star Rail на ПК и мобильных платформах состоялся 26 апреля. За первые сутки в игру зашли более 20 млн игроков, а за неполную неделю проект принёс создателям более $ 40 млн только от пользователей устройств на iOS.