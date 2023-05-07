Honkai Star Rail выйдет на PlayStation 4 и 5 уже в начале июня — инсайдер
Поделиться
Инсайдер под ником Teikoku сообщил ряд подробностей о первом глобальном обновлении игры Honkai: Star Rail от студии HoYoverse, ранее известной по Genshin Impact.
По его информации, релиз патча 1.1 запланирован на 7 июня. В этот же день игру наконец портируют на консоли PlayStation 4 и 5.
Кроме того, в версии 1.1 появятся несколько новых играбельных персонажей — Серебряный Волк, Лоча и Кафка. Разработчики также планируют добавить в игру временный ивент, связанный с историей Белобога.
Фото: Teikoku
Релиз Honkai: Star Rail на ПК и мобильных платформах состоялся 26 апреля. За первые сутки в игру зашли более 20 млн игроков, а за неполную неделю проект принёс создателям более $ 40 млн только от пользователей устройств на iOS.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 мая 2023
-
12:13
-
11:44
-
11:15
-
01:00
- 6 мая 2023
-
21:30
-
21:05
-
19:27
-
18:54
-
17:49
-
17:10
-
16:40
-
16:13
-
15:46
-
15:25
-
15:05
-
14:38
-
13:59
-
13:35
-
13:02
-
12:46
-
12:10
-
11:45
-
11:20
- 5 мая 2023
-
21:28
-
21:12
-
20:36
-
20:33
-
20:13
-
19:51
-
19:33
-
19:09
-
18:33
-
18:08
-
17:52
-
17:38
Партнерский контент