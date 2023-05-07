Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Хочу фидить с тобой до конца жизни». Фанат Dota 2 сделал предложение девушке на мэйджоре

«Хочу фидить с тобой до конца жизни». Фанат Dota 2 сделал предложение девушке на мэйджоре
Аудио-версия:
Комментарии

В перерыве между играми на ESL One Berlin Major 2023 по Dota 2 фанат Team Liquid предложил своей девушке выйти за него замуж.

Комментатор Нил Tsunami Хандерия общался со зрителями на стадионе, когда один из них встал на колено и обратился к спутнице.

Мы встретились с тобой в паблике восемь лет назад и начали фидить вместе. Теперь я хочу фидить с тобой до конца жизни. Ты выйдешь за меня?

Девушка ответила согласием, а зал поддержал пару аплодисментами.

Видео доступно на Twitch-канале ESL_DOTA2. Права на видео принадлежат ESL.

ESL One Berlin Major 2023 — главный турнир весны по Dota 2. Призовой фонд составляет $ 500 тыс. и 2700 рейтинговых очков.

Заключительные матчи мэйджора пройдут сегодня, 7 мая. В финале нижней сетки встретятся российская 9 Pandas и шведская Team Liquid, а затем победитель сразится с европейским ростером Gaimin Gladiators.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023