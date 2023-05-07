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У владельцев Star Wars Jedi: Survivor стали отбирать награды за предзаказ

У владельцев Star Wars Jedi: Survivor стали отбирать награды за предзаказ
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Владельцы Star Wars Jedi: Survivor, которые оформили предзаказ или купили Deluxe-версию игры, массово жалуются на пропажу соответствующих внутриигровых бонусов.

Пользователи отмечают, что изначально получили обещанные косметические предметы, но спустя некоторое время они пропадают из инвентаря.

С ошибкой сталкиваются игроки на ПК: им посоветовали убрать галочку DLC в настройках Star Wars Jedi: Survivor, но помогает это далеко не всем. EA сообщила, что разработчики уже работают над исправлением бага.

Ранее эксперты раскритиковали техническую составляющую новой игры по «Звёздным войнам» — она плохо работает как на средних, так и на топовых ПК. Игроки также жалуются на рекордно высокое количество багов и ошибок.

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