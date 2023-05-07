У владельцев Star Wars Jedi: Survivor стали отбирать награды за предзаказ
Поделиться
Владельцы Star Wars Jedi: Survivor, которые оформили предзаказ или купили Deluxe-версию игры, массово жалуются на пропажу соответствующих внутриигровых бонусов.
Пользователи отмечают, что изначально получили обещанные косметические предметы, но спустя некоторое время они пропадают из инвентаря.
С ошибкой сталкиваются игроки на ПК: им посоветовали убрать галочку DLC в настройках Star Wars Jedi: Survivor, но помогает это далеко не всем. EA сообщила, что разработчики уже работают над исправлением бага.
Ранее эксперты раскритиковали техническую составляющую новой игры по «Звёздным войнам» — она плохо работает как на средних, так и на топовых ПК. Игроки также жалуются на рекордно высокое количество багов и ошибок.
Комментарии
- 7 мая 2023
-
13:29
-
13:04
-
12:41
-
12:13
-
11:44
-
11:15
-
01:00
- 6 мая 2023
-
21:30
-
21:05
-
19:27
-
18:54
-
17:49
-
17:10
-
16:40
-
16:13
-
15:46
-
15:25
-
15:05
-
14:38
-
13:59
-
13:35
-
13:02
-
12:46
-
12:10
-
11:45
-
11:20
- 5 мая 2023
-
21:28
-
21:12
-
20:36
-
20:33
-
20:13
-
19:51
-
19:33
-
19:09
-
18:33
Партнерский контент