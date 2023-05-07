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«Есть ощущение, что игра просто не закончена». Эксперты разгромили Redfall на ПК

«Есть ощущение, что игра просто не закончена». Эксперты разгромили Redfall на ПК
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Эксперты из Digital Foundry оценили техническое состояние вампирского шутера Redfall, получившего низкие оценки от критиков и игроков.

В первой части обзора авторы обратили внимание на проблемы в меню: один пункт может изменить сразу несколько параметров, а детальных настроек просто нет. В результате выставить нужное качество видео и уровень звука удаётся не всегда.

Есть ощущение, что игра просто не закончена, это больше похоже на бета-версию.

Кроме того, изображение подлагивает даже на топовых ПК — проблемы возникают даже на компьютере с процессором Core i9-12900K. Учитывая это, на средних процессорах Redfall работает ещё хуже, выдавая нестабильный FPS и другие графические проблемы.

У Core i9-12900K достаточно мощности, но, несмотря ни на что, игра всё равно будет лагать, и это встречается везде, по всему миру игры. Шокирующий результат для одного из самых быстрых процессоров.

Ранее Redfall вошла в топ-15 худших игр в Steam по оценкам пользователей.

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