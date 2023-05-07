Команда по Valorant получила техпоражение из-за игрока, который увлёкся Honkai Star Rail

Команда Ghost CommandoS получила техническое поражение в матче региональной лиги VALORANT Challengers 2023 для Гонконга и Тайваня по весьма необычной причине.
Оказалось, что один из игроков GC был слишком сильно увлечён игрой в Honkai: Star Rail и забыл установить турнирный клиент до начала матча. В результате его соперникам из S2 Esports засчитали победу.
Ради справедливости стоит отметить, что матч уже не имел турнирного значения для Ghost CommandoS. Будучи аутсайдером, команда проиграла все матчи и в любом случае вылетала из VCT.
Фото: Liquipedia
Релиз Honkai: Star Rail на ПК и мобильных платформах состоялся 26 апреля. За первые сутки в игру зашли более 20 млн игроков, а за неполную неделю проект принёс создателям более $ 40 млн только от пользователей устройств на iOS.
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