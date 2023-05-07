Valve объявила даты и место проведения The International 2023 по Dota 2

Разработчики Dota 2 из компании Valve дополнили информацию о The International 2023.

Главный чемпионат по «Доте» начнётся 14 октября 2023 года с группового этапа, затем последует плей-офф — эти стадии получили общее название «Дорога на The International».

Решающие матчи пройдут 27–29 октября на стадионе «Клаймэт Пледж-арена», который, по словам Valve, «вместит самое большое число зрителей за историю турнира».

Фото: Valve

Всего стадион в Сиэтле может принять 17–18 тыс. зрителей в зависимости от типа мероприятия. Сейчас там выступают «Сиэтл Кракен» из НХЛ, а также баскетбольные «Сиэтл Шторм» и «Сиэтл Редхокс».

The International по Dota 2 четырежды (с 2014 по 2017 год) проходил на этой арене до её реконструкции. Тогда она носила название Key Arena.