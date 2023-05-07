Утёк второй трейлер фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана

Пользователь под ником FilmExtraVids опубликовал новый трейлер фильма «Оппенгеймер», над которым работает Кристофер Нолан.

Длительность ролика составила 3 минуты 8 секунд — зрителям показали персонажей Мэтта Деймона, Роберта Дауни-младшего и других героев ленты. Когда авторы представят трейлер официально, неизвестно.

Видео доступно в группе во «ВКонтакте» «Мир PlayStation». Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Премьера «Оппенгеймера» должна состояться 21 июля, хотя ранее появлялись слухи о возможном переносе на конец 2023 года.

Фильм расскажет историю физика из США, который в годы Второй мировой войны разрабатывал первые образцы ядерного оружия. Роль Роберта Оппенгеймера исполнит Киллиан Мёрфи («Острые козырьки», «Тихое место 2»).