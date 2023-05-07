Звезда «Терминатора 2» Роберт Патрик сыграет во втором сезоне «Джека Ричера»

Как сообщает издание Deadline, звезда «Терминатора 2» и «Миротворца» Роберт Патрик появится во втором сезоне сериала «Джек Ричер». Знаменитый актёр исполнит роль Шейна Лэнгстона — детектива из Нью-Йорка с сомнительным прошлым.
В этой роли артист заменит Рори Кокрейна, которому пришлось отказаться от героя из-за съёмок в другом проекте. Как отмечают в Deadline, съёмки второго сезона завершились ещё в конце февраля, и Роберт Патрик был на производстве с самого начала, из-за чего авторам не пришлось переснимать уже готовые сцены.
Первый сезон сериала «Джек Ричер» вышел в феврале 2022 года и рассказывал о бывшем майоре военной полиции, который успешно расследует преступления с помощью своего аналитического ума и невероятной физической подготовки. Amazon не сообщала точную дату выхода продолжения, однако оно может выйти уже в этом году.
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