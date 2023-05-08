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В фильме «Супермен: Наследие» Джеймса Ганна появится пёс Крипто

В фильме «Супермен: Наследие» Джеймса Ганна появится пёс Крипто
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Джеймс Ганн во время свежего интервью рассказал, что в фильме «Супермен: Наследие» появится пёс Супермена, Крипто. До этого о присутствии питомца Кларка Кента известно не было.

Режиссёр в шуточной форме предложил сыграть Крипто Крису Пратту. Актёр, в свою очередь, отметил, что теперь новость о появлении Крипто разберут все СМИ, а самого Ганна уволят из-за разглашения информации.

Я надеялся, что смогу взять тебя на роль Крипто. Суперпса. Но тебе пришлось бы быть как Мария, и ты вынужден был бы записывать движения на съёмочной площадке и ходить на четвереньках.

«Супермен: Наследие» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Премьера фильма состоится 11 июля 2025 года.

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