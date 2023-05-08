Президент США Джо Байден обсудил с Microsoft и Google опасность использования ИИ

По информации газеты «Известия», президент США Джо Байден обсудил с главами Microsoft и Google риски и опасности, связанные с использованием искусственного интеллекта.

Байдена беспокоит, что развитие ИИ может повлиять на область прав и свобод человека, неприкосновенность частной жизни, рабочие места и демократические ценности. По мнению президента, система искусственного интеллекта должна быть надёжно защищена и хорошо контролируема.

Байден также подчеркнул, что компании несут ответственность за безопасность своей продукции. Опасения президента и многих других людей связаны с тем, что ИИ слишком быстро развивается и в будущем сможет заменить людей на многих профессиях, оставив их без рабочих мест.