Геймплей шутера и симулятора ограблений Payday 3 покажут летом
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Студия Starbreeze, ответственная за разработку Payday 3, выпустила свежий тизер игры и объявила, что первый геймплей тайтла покажут этим летом. Точная дата пока что неизвестна.
В тизере можно увидеть Далласа — одного из главных персонажей проекта. Он, судя по всему, говорит своим людям о простой работёнке. После этого появляется название игры и сообщается, что о проекте расскажут летом.
Видео доступно на YouTube-канале PAYDAY. Права на видео принадлежат Starbreeze.
Payday 3 представляет собой шутер от первого лица, в котором игрокам нужно заниматься ограблениями и собирать куш. Никаких деталей о проекте, помимо того, что он развернётся в Нью-Йорке, нет.
Релиз ожидается в 2023 году. Вероятнее всего, осенью.
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