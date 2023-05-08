Геймплей шутера и симулятора ограблений Payday 3 покажут летом

Студия Starbreeze, ответственная за разработку Payday 3, выпустила свежий тизер игры и объявила, что первый геймплей тайтла покажут этим летом. Точная дата пока что неизвестна.

В тизере можно увидеть Далласа — одного из главных персонажей проекта. Он, судя по всему, говорит своим людям о простой работёнке. После этого появляется название игры и сообщается, что о проекте расскажут летом.

Видео доступно на YouTube-канале PAYDAY. Права на видео принадлежат Starbreeze.

Payday 3 представляет собой шутер от первого лица, в котором игрокам нужно заниматься ограблениями и собирать куш. Никаких деталей о проекте, помимо того, что он развернётся в Нью-Йорке, нет.

Релиз ожидается в 2023 году. Вероятнее всего, осенью.